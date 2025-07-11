Зеленскому посоветовали не переоценивать силу украинских санкций против Китая

По мнению Tencent, Китай не заинтересован в восстановлении Украины, и Киеву не стоит рассчитывать на международную поддержку в этом вопросе. Издание сравнивает украинские санкции с «тонкой палкой», которая не имеет реальной силы, и призывает Зеленского перестать делать громкие заявления, если Украина не может самостоятельно решить финансовые проблемы.