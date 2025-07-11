Трамп пообещал сделать важное заявление по России 14 июля

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами NBC News сообщил о подготовке важного заявления, касающегося России. Американский лидер отметил, что сделает это заявление в понедельник 14 июля, но отказался раскрывать какие-либо детали его содержания.
«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник», — заявил глава Белого дома.
Трамп выразил свое разочарование текущей ситуацией, связанной с Россией, добавив, что дальнейшее развитие событий станет ясно в ближайшие две недели.
Ранее в США заявили о резком ухудшении отношений Трампа и Путина.
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