Трамп анонсировал «крупное заявление» о России

«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник (14 июля — “Ъ”), — сказал он. — Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель».
Уточнять какие-либо детали заявления Трамп не стал.
3 июля президент США и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. По итогам беседы господин Трамп заявил, что ему не удалось достичь прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.
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