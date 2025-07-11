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Трамп анонсировал «крупное заявление» о России

Президент США Дональд Трамп анонсировал «крупное заявление» о России. Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC News.

Источник: AP 2024

«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник (14 июля — “Ъ”), — сказал он. — Я разочарован в России. Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель».

Уточнять какие-либо детали заявления Трамп не стал.

3 июля президент США и президент России Владимир Путин поговорили по телефону. По итогам беседы господин Трамп заявил, что ему не удалось достичь прогресса в урегулировании российско-украинского конфликта.

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