Макрон заявил о стратегическом сигнале для РФ

Входящие в так называемую коалицию желающих страны будут осуществлять патрулирование неба и морского пространства Украины после того, как будет пописано соглашение о прекращении огня. С таким заявлением во время совместного с Британией саммита президент Франции Эммануэль Макрон.
«Вся работа, проделанная нашими двумя руководителями министерств обороны, заключается именно в том, чтобы организовать коалицию 30 стран-партнеров и патрулировать в воздухе и на море, чтобы обеспечить восстановление украинской армии», — заявил он.
Такие действия коалиции, уверен Макрон, позволят отправить России «стратегический сигнал». Ранее французский лидер допустил размещение контингента войск на Украине после прекращения огня.
Он отметил, что уже разработан план, который страны Запада, поддерживающие Киев, готовы реализовать в день установления перемирия.