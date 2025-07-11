Политолог Еловский: у США, ЕС и Украины нет рычагов давления на Россию

Как считает Еловский, сейчас США будут корректировать свою стратегию, искать новые подходы и возможности сблизить позиции сторон. «Однако едва ли им удастся достичь заметных результатов в ближайшие один-три месяца, так как пока нет предпосылок для завершения конфликта — ни одна из сторон не готова отказаться от своих требований. А значит, положение американцев далеко от желаемого для них», — подытожил он.