Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп объявил о новой схеме финансирования поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о новых договоренностях по финансированию военной помощи Украине.

Президент США Дональд Трамп заявил о новых договоренностях по финансированию военной помощи Украине. Согласно достигнутым на июньском саммите НАТО соглашениям, страны-союзники теперь полностью берут на себя оплату американских вооружений, направляемых Киеву.

Как пояснил американский лидер в интервью NBC News, схема поставок будет работать следующим образом: США передают оружие странам НАТО, которые затем отправляют его Украине и полностью компенсируют Вашингтону стоимость этих вооружений. Такая модель, по словам Трампа, уже согласована между участниками Североатлантического альянса.

«Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом — оно будет направляться в НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения, и НАТО будет платить за это оружие», — заявил президент США.

Ранее Трамп пообещал сделать важное заявление по России 14 июля.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше