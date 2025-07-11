Трамп объявил о новой схеме финансирования поставок оружия Украине

«Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом — оно будет направляться в НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения, и НАТО будет платить за это оружие», — заявил президент США.