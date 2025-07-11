Трамп объявил о новой схеме финансирования поставок оружия Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о новых договоренностях по финансированию военной помощи Украине. Согласно достигнутым на июньском саммите НАТО соглашениям, страны-союзники теперь полностью берут на себя оплату американских вооружений, направляемых Киеву.
Как пояснил американский лидер в интервью NBC News, схема поставок будет работать следующим образом: США передают оружие странам НАТО, которые затем отправляют его Украине и полностью компенсируют Вашингтону стоимость этих вооружений. Такая модель, по словам Трампа, уже согласована между участниками Североатлантического альянса.
«Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом — оно будет направляться в НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения, и НАТО будет платить за это оружие», — заявил президент США.
Ранее Трамп пообещал сделать важное заявление по России 14 июля.