Американский лидер Дональд Трамп дал комментарий телеканалу NBC News. В ходе своей речи президент США пообещал выступить с «крупным заявлением» по России. Он отметил, что планирует сделать это 14 июля.
Дональд Трамп также уведомил, что будет пристально наблюдать за ситуацией вокруг Украины в течение «ближайших недель». По его мнению, пока прогресса не наблюдается.
«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник», — анонсировал президент США.
Каирский исследователь экономики Ахмед Адель уведомил о более выгодной переговорной позиции российского лидера Владимира Путина в сравнении с ситуацией Дональда Трампа. Спикер считает, что президента РФ не пугают даже санкции, которые могут ввести США.