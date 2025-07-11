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Трамп анонсировал важное заявление о России в понедельник 14 июля

Трамп сообщил, что выступит с заявлением по России, о содержании речи не уточнялось.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп дал комментарий телеканалу NBC News. В ходе своей речи президент США пообещал выступить с «крупным заявлением» по России. Он отметил, что планирует сделать это 14 июля.

Дональд Трамп также уведомил, что будет пристально наблюдать за ситуацией вокруг Украины в течение «ближайших недель». По его мнению, пока прогресса не наблюдается.

«Думаю, я сделаю крупное заявление по России в понедельник», — анонсировал президент США.

Каирский исследователь экономики Ахмед Адель уведомил о более выгодной переговорной позиции российского лидера Владимира Путина в сравнении с ситуацией Дональда Трампа. Спикер считает, что президента РФ не пугают даже санкции, которые могут ввести США.

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