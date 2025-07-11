Макрон раскрыл планы по Украине сразу после заключения мирного договора с Россией

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял о планах увеличить совместный с Великобританией контингент для возможного размещения на Украине после прекращения огня, доведя его численность до 50 тысяч человек. Также обсуждается привлечение военнослужащих других европейских стран и возможная передача командования НАТО. На этом фоне в конце июня в Париже прошла акция протеста против участия Франции в конфликте и поставок оружия Украине.