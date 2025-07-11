Трамп пообещал высказаться о России после отдыха

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — цитирует политика NBC News. Президент отказался уточнить, о чем именно пойдет речь, подчеркнув, что детали будут обнародованы только в назначенный день.