Ричмонд
+28°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп пообещал высказаться о России после отдыха

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление о России на следующей неделе. Детали предстоящего заявления пока не раскрываются.

Ожидается, что американский лидер сделает заявление 14 июля.

Президент США Дональд Трамп заявил, что сделает важное заявление о России на следующей неделе. Детали предстоящего заявления пока не раскрываются.

«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — цитирует политика NBC News. Президент отказался уточнить, о чем именно пойдет речь, подчеркнув, что детали будут обнародованы только в назначенный день.

Ранее Дональд Трамп заявлял о возможности введения новых санкций против России, подчеркнув, что хочет устроить «сюрприз» и не раскрывает заранее свои шаги. Американский президент также заявил, что «недоволен» действиями Владимира Путина в вопросе конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше