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Трамп сделал заявление по санкциям против РФ: что известно о принятии антироссийского проекта

Трамп заверил, что сам примет решение по санкциям против РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обратился к вопросу новых антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры в отношении Москвы будут приняты только им лично, если это потребуется. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью NBC News.

Хозяин Белого дома отметил, что законопроект должен оставлять за главой государства право полного контроля над санкциями. Он уточнил, что Конгресс не сможет принять решение об их введении без ведома президента.

«Они собираются принять очень серьезный и очень жесткий санкционный законопроект. Однако президент будет решать, намерен он прибегать к нему или нет», — заключил Дональд Трамп.

Госсек США Марко Рубио также заявил, что новые санкции против РФ могут быть приняты только главой государства. По его мнению, Дональду Трампу нужна «гибкость» в этом вопросе.

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