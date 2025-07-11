Трамп сделал заявление по санкциям против РФ: что известно о принятии антироссийского проекта

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вновь обратился к вопросу новых антироссийских санкций. По его словам, ограничительные меры в отношении Москвы будут приняты только им лично, если это потребуется. Об этом Дональд Трамп заявил в интервью NBC News.