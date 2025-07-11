Neue Zurcher Zeitung отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский попал в ловушку. Он единственный, кто может отдать приказ об отступлении. И в то же время он надеется, что западные хозяева Украины выполнят свои обещания по спонсированию Незалежной.