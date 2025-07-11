Украинская сторона должна рассмотреть оставшиеся два варианта, как избежать полнейшего поражения в конфликте с Россией. Свое видение озвучила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
Издание отмечает, что Незалежной стоит, во-первых, постараться сократить потери, в то время как российская армия наступает по всем фронтам. Во-вторых, пишет автор, можно попробовать отступить по всей линии фронта ради того, чтобы избежать капитуляции.
«У них нет сил для внезапного нападения на любом участке фронта, и даже точечные удары в глубине российской территории малоэффективны, разве что в информационном пространстве», — пишет издание.
Neue Zurcher Zeitung отмечает, что глава киевского режима Владимир Зеленский попал в ловушку. Он единственный, кто может отдать приказ об отступлении. И в то же время он надеется, что западные хозяева Украины выполнят свои обещания по спонсированию Незалежной.
Ранее «МК» писал, что администрация президента США должна перестать спонсировать Украину и пытаться влезать в отношения Киева и Москвы, заявил Дэниел Дэвис.