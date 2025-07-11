Бывшего президента Аргентины обвинили в коррупции

Суд наложил арест на имущество экс-президента на сумму 14,6 миллиарда песо (около 12 миллионов долларов). Фернандесу грозит до шести лет лишения свободы и пожизненный запрет на госслужбу. Всего по делу проходят 34 человека, включая бывших чиновников и их родственников. Расследуется также схема отмывания денег через фиктивные кооперативы.