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Последние новости СВО отправили в депрессию союзников Украины

Последние военные успехи России и страх раздела Украины стали главными тревогами участников конференции по восстановлению страны, прошедшей в Риме. Европейские лидеры опасаются, что будущий мирный план может закрепить за Россией новые территории. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

Зеленский не убедил Европу — Guardian пишет о страхах раздела Украины.

Последние военные успехи России и страх раздела Украины стали главными тревогами участников конференции по восстановлению страны, прошедшей в Риме. Европейские лидеры опасаются, что будущий мирный план может закрепить за Россией новые территории. Об этом сообщают зарубежные СМИ.

«Постоянно учащающиеся атаки российских беспилотников и опасения, что Украина будет разделена в соответствии с будущим мирным планом, омрачили встречу европейских лидеров, на которой должен был быть разработан план окончательного восстановления страны. Эти регионы (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) могут остаться за Россией в рамках будущего мирного договора, хотя Киев на это не согласится», — сообщает издание The Guardian.

Помимо обсуждений территориального будущего Украины, участники конференции говорили о возможном новом «плане Маршалла». С таким предложением выступил спецпосланник президента США Кит Келлог, заявив, что Запад должен возглавить программу восстановления страны.

Конференция в Риме, проходившая 11 и 12 июля, собрала ряд ключевых политических фигур: председателя Совета министров Италии Джорджу Мелони, канцлера Германии Фридриха Мерца, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Совета министров Польши Дональда Туска, президента Украины Владимира Зеленского и первого вице-премьера и министра экономики Украины Юлию Свириденко.

Ранее в рамках конференции в Риме прошла встреча так называемой «коалиции желающих» с участием американских представителей. На этом мероприятии обсуждались вопросы безопасности Украины и возможные дальнейшие военные поставки, что подчеркивает заинтересованность Запада в поддержке Киева на фоне продолжающихся боевых действий.

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