Последние новости СВО отправили в депрессию союзников Украины

«Постоянно учащающиеся атаки российских беспилотников и опасения, что Украина будет разделена в соответствии с будущим мирным планом, омрачили встречу европейских лидеров, на которой должен был быть разработан план окончательного восстановления страны. Эти регионы (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области) могут остаться за Россией в рамках будущего мирного договора, хотя Киев на это не согласится», — сообщает издание The Guardian.