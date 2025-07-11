Гладков рассказал, зачем ему звонит Путин

Президент России Владимир Путин получает оперативные доклады о ситуации в Белгородской области в максимально короткие сроки и в периоды обострения лично связывается с губернатором региона. Об этом в интервью ТАСС рассказал глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Владимир Владимирович оперативно информируется о текущем положении в области. Когда возникают особенно сложные моменты, он нередко сам звонит, и я докладываю ему о ситуации», — отметил Гладков.
Кроме того, губернатор подчеркнул, что президент регулярно встречается с ним лично, на этих встречах Гладков предоставляет комплексный отчёт о социально-экономическом развитии региона и текущей оперативной обстановке.
Ранее Вячеслав Гладков отмечал важную роль президента Владимира Путина и правительства России в поддержке жителей и бизнеса Белгородской области, пострадавших от действий ВСУ. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь региону было выделено свыше 20 миллиардов рублей.
Также Гладков назвал число пострадавших от атак ВСУ домов и квартир.
Указом президента в Белгородской области введён режим, предусматривающий возможность переселения жителей из опасных зон, усиление охраны общественного порядка и особый порядок въезда на отдельные территории.