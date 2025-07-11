Гладков рассказал, зачем ему звонит Путин

Ранее Вячеслав Гладков отмечал важную роль президента Владимира Путина и правительства России в поддержке жителей и бизнеса Белгородской области, пострадавших от действий ВСУ. По его словам, только в 2024 году из федерального бюджета на помощь региону было выделено свыше 20 миллиардов рублей.