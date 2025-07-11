Трамп пообещал 14 июля сделать важное заявление по России

А ранее стало известно, что Трамп планирует использовать полномочия по отправке военной помощи Украине. Стоимость нового пакета помощи может составить около 300 миллионов долларов. В него могут войти ракеты для зенитных комплексов Patriot и ракеты средней дальности GMLRS для HIMARS, однако окончательное решение о конкретном оборудовании ещё не принято.