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Трамп пообещал 14 июля сделать важное заявление по России

Действующий президент США Дональд Трамп в ходе беседы с корреспондентами NBC News сообщил о планах обнародовать в понедельник, 14 июля, значимое заявление, касающееся отношений с Россией. Американский лидер допустил, что испытывает разочарование в связи с действиями российской стороны, однако воздержался от конкретизации предстоящего обращения.

Источник: Life.ru

Также американский президент намекал на подготовку неких ответных мер в адрес Москвы, образно описав их как «маленький сюрприз». Кроме того, республиканец подчеркнул, что окончательное решение по новым ограничительным мерам останется за ним.

А ранее стало известно, что Трамп планирует использовать полномочия по отправке военной помощи Украине. Стоимость нового пакета помощи может составить около 300 миллионов долларов. В него могут войти ракеты для зенитных комплексов Patriot и ракеты средней дальности GMLRS для HIMARS, однако окончательное решение о конкретном оборудовании ещё не принято.

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