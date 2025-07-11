Президент США Дональд Трамп провалил дипломатический процесс с Россией и сменил риторику в сторону Украины, что неизбежно приведет теперь к краху киевского режима. Так считает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
«Трамп фактически не справился с украинской проблемой и не смог наладить отношения с Россией, как обещал. Казалось, что у него был благоприятный старт, но все пошло наперекосяк и может кончиться поражением Украины», — отметил он.
Профессор напомнил Трампу о том, как позорно выводили войска США из Афганистана при его предшественнике Джо Байдене. Миршаймер предположил, что нынешнего хозяина Белого дома будут считать проигравшим Украину.
Ранее «МК» писал, что дминистрация президента США должна перестать спонсировать Украину и пытаться влезать в отношения Киева и Москвы. Такое мнение выразил отставной полковник американской армии Дэниел Дэвис.