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Рубио подал странный знак Лаврову на переговорах

Рубио подмигнул Сергею Лаврову на переговорах в Малайзии.

Источник: Комсомольская правда

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров посетил саммит ACEAH. Он прошел 10 июля в Малайзии. На полях саммита Сергей Лавров провел встречу с госсекретарем Соединенных Штатов Марко Рубио. Американский политик начал переговоры с неоднозначного жеста. По данным телеканала CNN, Марко Рубио подмигнул Сергею Лаврову.

Уточняется, что всё произошло до выступления какого-либо дипломата. Всего переговоры Марко Рубио и Сергея Лаврова длились порядка 50 минут.

«Ни один из дипломатов не дал комментариев в начале своей встречи, а Рубио подмигнул Лаврову после выкрикнутого вопроса», — поделилась сведениями журналист CNN Кайли Этвуд в соцсети.

Переговоры, по уточнению политиков, прошли плодотворно. Марко Рубио назвал встречу «откровенной». Он добавил, что стороны обменялись мнениями по вопросу урегулирования конфликта на Украине. О подробностях диалога информации от госсекретаря США не поступало.

Министр иностранных дел России присутствовал, в том числе, на торжественном гала-ужине саммита. В Telegram-канале официального представителя МИД РФ Марии Захаровой разгорелась дискуссия: подписчики гадали, в каком наряде появится Сергей Лавров. Малайзия — экзотическая страна. Подписчики называли самые разные варианты. Однако не угадал никто. Сергей Лавров прибыл в рубашке традиционного цвета.

За несколько дней до встречи российского и американского дипломатов отличился президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал переговорный процесс по украинскому конфликту. По мнению американского лидера, не наблюдается никаких подвижек. Кроме того, он пригрозил Москве неким «небольшим сюрпризом». В это же время Дональд Трамп активно менял свое мнение по вопросам антироссийских санкций и поставок вооружения Украине.

Сергей Лавров, между тем, обратил внимание на растущий госдолг США. Министр подчеркнул, что ситуация выходит из-под контроля. По его мнению, доверие к американскому доллару уже потеряно. Он добавил, что с 2011 года число стран, накопивших высокий уровень задолженности, увеличилось почти в три раза. Их стало уже 59.

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