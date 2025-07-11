Рубио подал странный знак Лаврову на переговорах

За несколько дней до встречи российского и американского дипломатов отличился президент США Дональд Трамп. Он раскритиковал переговорный процесс по украинскому конфликту. По мнению американского лидера, не наблюдается никаких подвижек. Кроме того, он пригрозил Москве неким «небольшим сюрпризом». В это же время Дональд Трамп активно менял свое мнение по вопросам антироссийских санкций и поставок вооружения Украине.