Трамп: Союзники по НАТО будут платить за оружие, которое отправляют Украине

«Мы направляем оружие в НАТО и НАТО на 100% оплачивает эти вооружения. Мы будем поступать с оружием следующим образом — оно будет направляться в [страны] НАТО и затем НАТО будет отдавать эти вооружения [Украине], и НАТО будет платить за это оружие», — сказал он в интервью телеканалу NBC News.