Украинский конфликт может повторить для США ситуацию с Афганистаном, заявила дочь спецпосланника американского президента Кита Келлога Меган Моббс в интервью британской газете The Times.
«Моббс предсказала, что если случится что-то “катастрофическое” или Украина потеряет значительно больше территорий при (главе Белого дома Дональде — прим. ред.) Трампе, то этот конфликт может стать его (Трампа — прим. ред.) “афганским сценарием”», — отмечается в публикации.
Она считает, что историки будут исследовать не причины начала боевых действий, а то, как завершилось указанное вооружённое противостояние. Моббс также назвала экс-президента США Джо Байдена основным виновником проблем, с которыми сейчас столкнулись ВСУ.
Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом собирается воспользоваться своим правом на выделение военной помощи киевскому режиму. По данным журналистов, речь идёт о предоставлении вооружений на сумму $300 млн.