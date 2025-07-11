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Дочь Кита Келлога предупредила Трампа об афганском сценарии по Украине

Меган Моббс считает, что историки будут изучать не начало украинского конфликта, а его завершение.

Источник: Аргументы и факты

Украинский конфликт может повторить для США ситуацию с Афганистаном, заявила дочь спецпосланника американского президента Кита Келлога Меган Моббс в интервью британской газете The Times.

«Моббс предсказала, что если случится что-то “катастрофическое” или Украина потеряет значительно больше территорий при (главе Белого дома Дональде — прим. ред.) Трампе, то этот конфликт может стать его (Трампа — прим. ред.) “афганским сценарием”», — отмечается в публикации.

Она считает, что историки будут исследовать не причины начала боевых действий, а то, как завершилось указанное вооружённое противостояние. Моббс также назвала экс-президента США Джо Байдена основным виновником проблем, с которыми сейчас столкнулись ВСУ.

Напомним, ранее агентство Reuters сообщило, что Трамп впервые с момента возвращения в Белый дом собирается воспользоваться своим правом на выделение военной помощи киевскому режиму. По данным журналистов, речь идёт о предоставлении вооружений на сумму $300 млн.

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