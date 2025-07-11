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В Европе захотели, чтобы Брюссель не раскрывал планы по отказу от энергоресурсов РФ

Страны Евросоюза хотят, чтобы Брюссель сохранял в тайне их планы по поэтапному отказу от российских энергоресурсов.

Страны Евросоюза хотят, чтобы Брюссель сохранял в тайне их планы по поэтапному отказу от российских энергоресурсов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на внутренний документ ЕС.

В публикации отмечается, что эти планы должны оставаться коммерческой тайной и не разглашаться без согласия самих государств.

По данным агентства, дипломаты стран ЕС намерены обсудить документ на следующей неделе. Reuters уточняет, что планы должны оставаться скрытыми как от других стран союза, так и от «внешних игроков», при этом их необходимо будет направить в Брюссель для утверждения.

Данная мера рассматривается как одна из уступок Еврокомиссии странам-членам, поскольку документ требует одобрения всех государств ЕС.

Ранее Словакия в очередной раз заблокировала новые санкции Евросоюза против России.

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