В Европе захотели, чтобы Брюссель не раскрывал планы по отказу от энергоресурсов РФ

В публикации отмечается, что эти планы должны оставаться коммерческой тайной и не разглашаться без согласия самих государств.
По данным агентства, дипломаты стран ЕС намерены обсудить документ на следующей неделе. Reuters уточняет, что планы должны оставаться скрытыми как от других стран союза, так и от «внешних игроков», при этом их необходимо будет направить в Брюссель для утверждения.
Данная мера рассматривается как одна из уступок Еврокомиссии странам-членам, поскольку документ требует одобрения всех государств ЕС.
Ранее Словакия в очередной раз заблокировала новые санкции Евросоюза против России.
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