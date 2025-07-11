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Трамп заявил, что будет сам принимать решение по новым антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет за собой окончательное право принятия решений относительно новых ограничительных мер против России, даже в случае одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта. В ходе интервью телеканалу NBC News американский лидер отметил, что законодатели готовят «чрезвычайно жёсткие» санкционные меры, однако их применение будет зависеть от его решения.

Источник: Life.ru

«Законопроект, над которым работает Сенат, оставляет за президентом право делать всё, что он посчитает нужным», — сказал республиканец.

Ранее сообщалось, что президент США заявил о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений.

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