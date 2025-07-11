Трамп заявил, что будет сам принимать решение по новым антироссийским санкциям

Президент США Дональд Трамп заявил, что сохраняет за собой окончательное право принятия решений относительно новых ограничительных мер против России, даже в случае одобрения Конгрессом соответствующего законопроекта. В ходе интервью телеканалу NBC News американский лидер отметил, что законодатели готовят «чрезвычайно жёсткие» санкционные меры, однако их применение будет зависеть от его решения.