Трамп заявил, что будет сам принимать решение по новым антироссийским санкциям

«Законопроект, над которым работает Сенат, оставляет за президентом право делать всё, что он посчитает нужным», — сказал республиканец.
Ранее сообщалось, что президент США заявил о намерении сделать важное заявление по России уже 14 июля. Он намекнул на своё разочарование текущим состоянием двусторонних отношений.
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