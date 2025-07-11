Фон дер Ляйен ждет вторая попытка досрочной отставки

После неудачной попытки вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая состоялась накануне, может случиться и вторая в 2026 году. Об этом сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, входивший в инициативную группу, передает ТАСС.