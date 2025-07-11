Фон дер Ляйен ждет вторая попытка досрочной отставки

После неудачной попытки вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая состоялась накануне, может случиться и вторая в 2026 году. Об этом сообщил евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, входивший в инициативную группу, передает ТАСС.
«Нельзя исключить, что за сегодняшним голосованием о вотуме недоверия может последовать другое, возможно уже в будущем году. Совершенно необходимо, чтобы Евросоюз сменил политику», — отметил он.
Политик считает, что несоответствие евроэкономики нынешнему курсу Еврокомиссии нарастает. И это вскоре может привести к «точке взрыва». Он также подчеркнул, что нынешнее руководство ЕК ведет Европу к обеднению.
Ранее «МК» писал, что Европарламент отклонил вотум недоверия председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Большинство голосов евродепутатов инициаторам не удалось собрать.