Захарова осадила Мерца после требования о компенсациях Киеву: она напомнила о долге Запада перед Россией

Немецкий канцлер, кроме заявлений о компенсациях Украине, обратился к двум мировым лидерам. Одно из посланий было адресовано президенту России Владимиру Путину. Фридрих Мерц заявил: «Мы не сдадимся». Под обобщающим местоимением канцлер, вероятно, подразумевал собравшихся в Риме европейских политиков. Второе послание он адресовал американскому лидеру Дональду Трампу. Канцлер ФРГ попросил хозяина Белого дома присоединиться к дружным действиям Европы по ситуации на Украине. По его словам, европейцы хотят того же, что и Дональд Трамп, — прочного мира.