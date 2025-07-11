Захарова осадила Мерца после требования о компенсациях Киеву: она напомнила о долге Запада перед Россией

Немецкий канцлер Фридрих Мерц решил посчитать, сколько Москва якобы должна отдать средств Киеву на покрытие убытков. По его словам, с России требуется 500 миллиардов евро. На это заявление отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. Она предложила Фридриху Мерцу посчитать, сколько Запад должен России, начиная с 1918 года. Об этом официальный представитель МИД написала в Telegram-канале.
Мария Захарова уточнила, что исторический подсчет начнется с западной интервенции 1918−1922 годов. Кроме того, напомнила она, Россия во время Второй мировой войны освободила и восстановила Европу, что тоже обошлось стране в немалую сумму.
Представитель ведомства, помимо прочего, указала на развал СССР, в котором поучаствовали, в том числе, западные политики. Мария Захарова напомнила, что европейские «официальные лица» сами признали, что «приложили руку» к этому процессу. По словам дипломата, развал СССР «недешево обошелся» стране.
«Мерц может инициативно раскошелиться. Например, оплатить восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи», — добавила Мария Захарова.
Немецкий канцлер, кроме заявлений о компенсациях Украине, обратился к двум мировым лидерам. Одно из посланий было адресовано президенту России Владимиру Путину. Фридрих Мерц заявил: «Мы не сдадимся». Под обобщающим местоимением канцлер, вероятно, подразумевал собравшихся в Риме европейских политиков. Второе послание он адресовал американскому лидеру Дональду Трампу. Канцлер ФРГ попросил хозяина Белого дома присоединиться к дружным действиям Европы по ситуации на Украине. По его словам, европейцы хотят того же, что и Дональд Трамп, — прочного мира.
Фридрих Мерц, тем временем, наплевав на заявления Москвы, сообщил, что членство Украины в НАТО — «вопрос решенный». Однако, уточнил канцлер, сейчас эта тема не стоит на повестке. Он считает, что Киев сможет стать частью альянса при урегулировании украинского конфликта. Фридрих Мерц в завершение пояснил, что процесс принятия республики в НАТО уже запущен.