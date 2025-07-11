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Politico: саммит БРИКС спровоцировал Трампа ввести пошлины против Бразилии

Саммит БРИКС в Рио-де-Жанейро подтолкнул президента США Дональда Трампа ввести пошлины на товары из Бразилии. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Источник: РИА "Новости"

По словам собеседников издания, несмотря на то, что Трамп был недоволен тем, как власти Бразилии действуют в отношении экс-президента Жаира Болсонару, именно саммит БРИКС «переполнил чашу терпения». Наибольшим раздражителем для Трампа является стремление государств БРИКС к дедолларизации торговли.

8 июля президент США объявил о скором введении 10%-ных пошлин на импорт из стран БРИКС, обвиняя их в попытке «уничтожить доллар». 9 июля Дональд Трамп сообщил о введении 50%-ных пошлин на товары из Бразилии из-за торгового дефицита. В ответ президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна примет ответные меры на основе закона о взаимных экономических мерах.

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