Politico: саммит БРИКС спровоцировал Трампа ввести пошлины против Бразилии

8 июля президент США объявил о скором введении 10%-ных пошлин на импорт из стран БРИКС, обвиняя их в попытке «уничтожить доллар». 9 июля Дональд Трамп сообщил о введении 50%-ных пошлин на товары из Бразилии из-за торгового дефицита. В ответ президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страна примет ответные меры на основе закона о взаимных экономических мерах.
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