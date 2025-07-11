Генерал Липовой: Зеленский боится оставаться в бункере на Банковой

Наносить удар по бункеру Владимира Зеленского на Банковой нет смысла, потому что он постоянно перемещается, спасая свою жизнь. Об этом aif.ru заявил председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«В нанесении ущерба городской инфраструктуре там, где будет прятаться этот главарь киевского режима, нет никакого смысла, потому что он постоянно перемещается, спасая свою шкуру. Поэтому проще отследить, как Зеленский может перемещаться на поверхности, и нанести удар беспилотниками», — сказал Липовой.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов рассказал, что в западной части Украины готовятся бункеры и соответствующая инфраструктура для размещения административно-управленческого аппарата киевского режима.
Военный эксперт Алексей Анпилогов отмечал в разговоре с aif.ru, что Зеленский будет использовать для укрытия бункеры времен СССР.