Генерал Липовой: Зеленский боится оставаться в бункере на Банковой

«В нанесении ущерба городской инфраструктуре там, где будет прятаться этот главарь киевского режима, нет никакого смысла, потому что он постоянно перемещается, спасая свою шкуру. Поэтому проще отследить, как Зеленский может перемещаться на поверхности, и нанести удар беспилотниками», — сказал Липовой.