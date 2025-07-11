СМИ: Решение БРИКС о дедолларизации спровоцировало введение пошлин от США

Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, хотя изначально недовольство американского лидера было связано с отношением бразильских властей к экс-президенту Жаиру Болсонару, окончательное решение о пошлинах было принято под влиянием итогов встречи БРИКС.