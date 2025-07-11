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СМИ: Решение БРИКС о дедолларизации спровоцировало введение пошлин от США

Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из стран БРИКС после саммита организации в Рио-де-Жанейро.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении импортных пошлин на товары из стран БРИКС после саммита организации в Рио-де-Жанейро.

Как сообщает Politico со ссылкой на осведомленные источники, хотя изначально недовольство американского лидера было связано с отношением бразильских властей к экс-президенту Жаиру Болсонару, окончательное решение о пошлинах было принято под влиянием итогов встречи БРИКС.

8 июля Трамп заявил о планах ввести 10% пошлины на товары из стран объединения, объяснив это стремлением БРИКС к дедолларизации мировой торговли. Американский президент назвал возможную утрату долларом статуса резервной валюты равносильной «поражению в войне», подчеркнув, что США не допустят такого развития событий.

Ранее Трамп объявил о новой схеме финансирования поставок оружия Украине.

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