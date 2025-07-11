Дочь Келлога предрекла повторение «афганского сценария» на Украине для Трампа

Соединенные Штаты Америки, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. Он был завершен в ночь на 31 августа того же года. Комментируя это, Трамп назвал событие днем величайшего позора в истории страны.