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Дочь Келлога предрекла повторение «афганского сценария» на Украине для Трампа

При определенных обстоятельствах конфликт на Украине может повторить «афганский сценарий» для президента США Дональда Трампа. Об этом дочь спецпосланника Соединенных Штатов Кита Келлога Меган Моббс заявила в беседе с газетой The Times.

Источник: РИА "Новости"

«Моббс предсказала, что если случится что-то “катастрофическое” или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то этот конфликт может стать его “афганским сценарием”, — информирует издание.

Моббс указала, что в будущем интерес для историков будет представлять завершение украинского конфликта, а не обстоятельства его начала. Также, по ее словам, в плачевном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват 46-й президент США Джо Байден.

Соединенные Штаты Америки, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. Он был завершен в ночь на 31 августа того же года. Комментируя это, Трамп назвал событие днем величайшего позора в истории страны.

17 сентября 2021 года президент России Владимир Путин отмечал, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.

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