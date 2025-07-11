«Моббс предсказала, что если случится что-то “катастрофическое” или Украина потеряет значительно больше территорий при Трампе, то этот конфликт может стать его “афганским сценарием”, — информирует издание.
Моббс указала, что в будущем интерес для историков будет представлять завершение украинского конфликта, а не обстоятельства его начала. Также, по ее словам, в плачевном положении Вооруженных сил Украины (ВСУ) виноват 46-й президент США Джо Байден.
Соединенные Штаты Америки, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали спешный вывод своих войск в начале мая 2021 года. Он был завершен в ночь на 31 августа того же года. Комментируя это, Трамп назвал событие днем величайшего позора в истории страны.
17 сентября 2021 года президент России Владимир Путин отмечал, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков.