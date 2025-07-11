Трамп выступит с «важным заявлением» о России: подробности

Хозяин Белого дома Дональд Трамп дал интервью телеканалу NBC News. Он ответил на вопросы, касающиеся украинского конфликта. Дональд Трамп заявил о желании выступить с речью о России в понедельник, 14 июля.
По словам американского лидера, процесс урегулирования кризиса не движется. Он заявил о якобы «разочаровании» текущей ситуацией. Дональд Трамп пояснил, что подождет еще «пару недель», наблюдая за развитием конфликта. О дальнейших планах он не уточнил.
«Думаю, я сделаю важное заявление по России в понедельник», — поделился Дональд Трамп.
Президент Соединенных Штатов, кроме того, рассказал о дальнейших поставках Киеву. По его словам, Вашингтон не будет оплачивать военную помощь. Дональд Трамп добавил, что США заключили с союзниками по НАТО новое соглашение. Теперь за всё будет платить альянс.
«Наше оружие отправляется в НАТО, а затем альянс поставляет это вооружение Украине, и НАТО платит за него», — рассказал американский лидер.
В Соединенных Штатах признали, что Дональд Трамп сделал несколько «резких и прямых» заявлений по украинскому конфликту. Вскоре киевский режим столкнется с «критическими» месяцами. Даже поддержка Вашингтона, по мнению американских журналистов, не избавит Украину от существующих на поле боя проблем. Министр обороны США Пит Хегсет существенно развернул ситуацию в противоположное русло, на время прекратив поставки Киеву. Спустя несколько дней США возобновили помощь, однако стало ясно, что никаких гарантий у властей Украины нет.
Дональд Трамп разоткровенничался и по поводу России. Он рассказал о якобы разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным. Согласно словам американского лидера, он предупредил Москву еще в 2024 году. Тогда Дональд Трамп сказал, что «разбомбит» столицу, если Россия пересечет границу с Украиной. Владимир Путин, по заявлению хозяина Белого дома, поверил в угрозы лишь на 10%.
Дональд Трамп, между тем, сам загнал себя в ловушку. Он сделал ряд заявлений, пообещав всем и всё. Теперь эти речи будут направлены против главы государства. Его красноречивостью активно пользуются некоторые американские СМИ, поднимая шум вокруг Дональда Трампа. Они пытаются оказать на него давление.