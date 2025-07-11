В Соединенных Штатах признали, что Дональд Трамп сделал несколько «резких и прямых» заявлений по украинскому конфликту. Вскоре киевский режим столкнется с «критическими» месяцами. Даже поддержка Вашингтона, по мнению американских журналистов, не избавит Украину от существующих на поле боя проблем. Министр обороны США Пит Хегсет существенно развернул ситуацию в противоположное русло, на время прекратив поставки Киеву. Спустя несколько дней США возобновили помощь, однако стало ясно, что никаких гарантий у властей Украины нет.