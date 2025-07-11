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Сотрудникам украинских ТЦК приказали стать строителями за свой счет

Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) приказали после ударов ВС РФ по военкоматам восстанавливать их свой счет.

Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) приказали после ударов ВС РФ по военкоматам восстанавливать их свой счет. Такое распоряжение распространило руководство, сообщили в пророссийском подполье, передает РИА Новости.

Помимо строительных работ тэцэкашникам придется еще и на личном транспорте отлавливать «добровольно» мобилизованных украинцев.

«Руководство ТЦК довело до личного состава, что теперь, после ударов ВС РФ, рядовым военкомам придется работать, используя личный автотранспорт, и за свой счет восстанавливать и маскировать офисы ТЦК», — говорится в сообщении.

Ранее украинские СМИ сообщали о российских ударах в нескольких областях Украины по зданиям ТЦК. Так, атакованы были военкоматы в Полтавской, Харьковской, Винницкой областях, Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.

«МК» писал, что в Одесской области на автодороге на Березовку произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник Одесского ТЦК Олег Номеровский. Украинские правоохранители предполагают, что это был целенаправленный подрыв с целью ликвидации военкома.