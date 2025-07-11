Сотрудникам украинских ТЦК приказали стать строителями за свой счет

«МК» писал, что в Одесской области на автодороге на Березовку произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник Одесского ТЦК Олег Номеровский. Украинские правоохранители предполагают, что это был целенаправленный подрыв с целью ликвидации военкома.