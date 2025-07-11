Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК) приказали после ударов ВС РФ по военкоматам восстанавливать их свой счет. Такое распоряжение распространило руководство, сообщили в пророссийском подполье, передает РИА Новости.
Помимо строительных работ тэцэкашникам придется еще и на личном транспорте отлавливать «добровольно» мобилизованных украинцев.
«Руководство ТЦК довело до личного состава, что теперь, после ударов ВС РФ, рядовым военкомам придется работать, используя личный автотранспорт, и за свой счет восстанавливать и маскировать офисы ТЦК», — говорится в сообщении.
Ранее украинские СМИ сообщали о российских ударах в нескольких областях Украины по зданиям ТЦК. Так, атакованы были военкоматы в Полтавской, Харьковской, Винницкой областях, Кривом Роге, Полтаве и Кременчуге.
«МК» писал, что в Одесской области на автодороге на Березовку произошел взрыв автомобиля, в котором находился полковник Одесского ТЦК Олег Номеровский. Украинские правоохранители предполагают, что это был целенаправленный подрыв с целью ликвидации военкома.