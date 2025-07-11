Игорь Кобзев провел совещание по ликвидации отходов «Усольехимпрома» и БЦБК

«Мы в постоянном режиме с командой Игоря Кобзева конструктивно взаимодействуем по двум проектам устранения накопленного экологического вреда, которые являются важными с точки зрения ликвидации последствий деятельности бывших предприятий. Площадка в Усолье-Сибирском: в 2026 году все основные объекты планируем завершить в части ликвидации накопленного экологического вреда. Уже в 2027—2028 годах будет выполнена дополнительно защита», — отметил Андрей Лебедев.

По информации пресс-службы облправительства, на объектах БЦБК завершено строительство всех основных и вспомогательных объектов технологической инфраструктуры, смонтировано оборудование. Ведутся пуско-наладочные работы. На объектах используется уникальный комплекс оборудования, разработанный инженерами и учеными специально под данную задачу. После 13-ступенчатой очистки вода будет соответствовать всем действующим в России нормативам качества очистки. Завершение работ запланировано на 2027 год.