Игорь Кобзев провел совещание по ликвидации отходов «Усольехимпрома» и БЦБК

Стороны обсудили, какие работы по устранению накопленного экологического вреда проводят сейчас на площадках бывших предприятий «Усольехимпром» и БЦБК, что еще предстоит сделать.
«По решению Президента России большие суммы из федерального бюджета были выделены на проведение этих работ. Ход ликвидации находится на личном контроле полномочного представителя Президента РФ в СФО Анатолия Серышева. Уверен, что это пример хорошей командной работы, когда все федеральные, региональные и муниципальные органы власти вместе с “Росатомом” работают над главной задачей — до 2028 года полностью ликвидировать эту экологическую угрозу», — подчеркнул глава региона.
На территории «Усольехимпрома» более чем на 90% завершен демонтаж зданий и сооружений. Параллельно идет дробление демонтируемых строительных конструкций, рекультивация шламонакопителя, ликвидация нефтяной линзы. В этом году приступили к новым объектам — ликвидации полигона ТКО площадью 10 га и бывших очистных сооружений.
«Мы в постоянном режиме с командой Игоря Кобзева конструктивно взаимодействуем по двум проектам устранения накопленного экологического вреда, которые являются важными с точки зрения ликвидации последствий деятельности бывших предприятий. Площадка в Усолье-Сибирском: в 2026 году все основные объекты планируем завершить в части ликвидации накопленного экологического вреда. Уже в 2027—2028 годах будет выполнена дополнительно защита», — отметил Андрей Лебедев.
По информации пресс-службы облправительства, на объектах БЦБК завершено строительство всех основных и вспомогательных объектов технологической инфраструктуры, смонтировано оборудование. Ведутся пуско-наладочные работы. На объектах используется уникальный комплекс оборудования, разработанный инженерами и учеными специально под данную задачу. После 13-ступенчатой очистки вода будет соответствовать всем действующим в России нормативам качества очистки. Завершение работ запланировано на 2027 год.
По Солзанскому полигону ученые РАН проводят научно-исследовательские работы, чтобы определить оптимальную технологию ликвидации накопленного экологического вреда. Планируется, что данные изыскания будут завершены до конца 2025 года.
«Важно, что федеральный экологический оператор ведет работы в соответствии с графиком. Договорились, что вместе еще раз проведем заседание штаба под руководством Министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова для обсуждения хода работ», — добавил Игорь Кобзев.