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Стало известно о новом бункере Зеленского, где он планирует скрыться

Информация о количестве бункеров считается гостайной киевского режима.

Источник: Аргументы и факты

Новый бункер для Владимира Зеленского планируют построить в Карпатах по опыту, как готовили логово руководители гитлеровской армии в швейцарских Альпах. Об этом aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

«Информация о количестве бункеров считается гостайной киевского режима. Но абсолютно точно известно о том, что рассматривается строительство нового бункера на Западной Украине в Карпатах», — сказал Липовой.

Генерал сравнил решение киевских властей построить бункер в горах с действиями руководителей гитлеровской армии, когда те готовили логово в швейцарских Альпах.

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил, что в западной части Украины готовятся бункеры и соответствующая инфраструктура для размещения административно-управленческого аппарата киевского режима.