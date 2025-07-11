Стало известно о новом бункере Зеленского, где он планирует скрыться

Новый бункер для Владимира Зеленского планируют построить в Карпатах по опыту, как готовили логово руководители гитлеровской армии в швейцарских Альпах. Об этом aif.ru рассказал председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
«Информация о количестве бункеров считается гостайной киевского режима. Но абсолютно точно известно о том, что рассматривается строительство нового бункера на Западной Украине в Карпатах», — сказал Липовой.
Генерал сравнил решение киевских властей построить бункер в горах с действиями руководителей гитлеровской армии, когда те готовили логово в швейцарских Альпах.
Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов сообщил, что в западной части Украины готовятся бункеры и соответствующая инфраструктура для размещения административно-управленческого аппарата киевского режима.