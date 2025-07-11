Шуров: Макрон демонстративно повел себя с женой в Британии

Напомним, Макрон и его супруга прибыли в Британию с трехдневным визитом. Там они были замечены в неловких ситуациях — Брижит дважды отказывалась давать руку мужу. В первый раз — она спускалась по трапу самолета, Макрон протянул руку, но она предпочла ей перила. Во второй раз — Макрон хотел взять супругу за руку во время прогулки с Карлом III и Камиллой Паркер-Боулз, но Брижит резко ее отдернула.