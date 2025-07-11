Шуров: Макрон демонстративно повел себя с женой в Британии

Президент Франции Эммануэль Макрон демонстративно повел себя с женой в ходе визита в Великобританию.
Такую оценку действиям главы французского государства в беседе с aif.ru дал врач-психиатр Василий Шуров, оценивая поведение четы, когда Брижит отказалась принимать руку супруга при спуске по трапу самолета.
«Макрон тоже достаточно демонстративно себя повел. Он сбежал быстренько по трапу и только в конце решил помочь жене спуститься. А мог сделать это вместе с ней, взяв под руку сразу. Поэтому оба хороши. В семействе Макронов давно царит разлад», — сказал Шуров.
Напомним, Макрон и его супруга прибыли в Британию с трехдневным визитом. Там они были замечены в неловких ситуациях — Брижит дважды отказывалась давать руку мужу. В первый раз — она спускалась по трапу самолета, Макрон протянул руку, но она предпочла ей перила. Во второй раз — Макрон хотел взять супругу за руку во время прогулки с Карлом III и Камиллой Паркер-Боулз, но Брижит резко ее отдернула.