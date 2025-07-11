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Политолог раскрыл, над чем застыли США в контексте разговора с Путиным

США рассчитывают на изменение позиции России по ключевым вопросам украинского конфликта, однако это невозможно в нынешних условиях. Такое мнение высказал директор Международного института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов, комментируя итоги встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которая состоялась накануне в Куала-Лумпуре.

Экперт отметил, что позиция России остается неизменной.

США рассчитывают на изменение позиции России по ключевым вопросам украинского конфликта, однако это невозможно в нынешних условиях. Такое мнение высказал директор Международного института новейших государств, доцент Финансового университета при правительстве РФ Алексей Мартынов, комментируя итоги встречи главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, которая состоялась накануне в Куала-Лумпуре.

«Видимо, они ждут, что мы как-то изменим позицию по принципиальным вопросам, но это невозможно. Тем более что российская армия наступает по всем фронтам, и несколько комплексов ПВО Patriot роли не сыграют», — цитируют Мартынова РИА Новости.

Мартынов также обратил внимание на заявления Рубио о возможности перераспределения поставок американских систем ПВО Patriot в пользу Украины. По мнению эксперта, это предложение соответствует позиции президента США Дональда Трампа, который призывает приберечь вооружения для нужд самой Америки, а европейским странам — делиться излишками с Украиной. При этом собеседник агентства подчеркнул, что комплексы Patriot не являются новейшей техникой, отличаются высокой стоимостью эксплуатации и не обладают значительной эффективностью: стоимость одного выстрела превышает миллион долларов.

Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре стала продолжением переговоров, которые ранее проходили в Эр-Рияде и по телефону, и состоялась на фоне консультаций между президентами России и США. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, а также вопросы по Ирану и Сирии, подтвердив намерение продолжать диалог и искать мирные решения, несмотря на разногласия по ключевым вопросам и отсутствие новых инициатив с американской стороны.

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