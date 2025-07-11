Политолог раскрыл, над чем застыли США в контексте разговора с Путиным

Встреча Лаврова и Рубио в Куала-Лумпуре стала продолжением переговоров, которые ранее проходили в Эр-Рияде и по телефону, и состоялась на фоне консультаций между президентами России и США. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на Украине, а также вопросы по Ирану и Сирии, подтвердив намерение продолжать диалог и искать мирные решения, несмотря на разногласия по ключевым вопросам и отсутствие новых инициатив с американской стороны.