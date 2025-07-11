Страны НАТО могут получить от США наступательное оружие для Украины

Администрация США рассматривает возможность расширения военной помощи Украине через союзников по НАТО. Согласно информации портала Axios, страны альянса могут закупать у Вашингтона не только оборонительные, но и наступательные вооружения для последующей передачи Киеву.
Этот шаг представляет собой существенное изменение в подходе американского руководства к вопросу военной поддержки Украины. Хотя президент Дональд Трамп ранее подчеркивал, что речь идет преимущественно об оборонительных системах, источники издания указывают на возможность поставок более широкого спектра вооружений.
Представители администрации, однако, отрицают, что такие планы означают прямые поставки наступательного оружия со стороны США. Детали реализации этой схемы, включая сроки и конкретные виды вооружений, пока остаются неясными.
Напомним, что Трамп сообщил о достигнутых на июньском саммите НАТО договоренностях, согласно которым союзники будут полностью финансировать закупку американских вооружений для Украины.
Ранее сообщалось, что решение БРИКС о дедолларизации спровоцировало введение пошлин от США.