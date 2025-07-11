Ричмонд
+26°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На Западе восхитились отношением Путина к Трампу

Президент России Владимир Путин не придает значения резким заявлениям и эмоциональным выпадам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает французская журналистка Сильви Кауфманн в статье для британских СМИ.

На Западе восхитились постоянством Путина.

Президент России Владимир Путин не придает значения резким заявлениям и эмоциональным выпадам президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает французская журналистка Сильви Кауфманн в статье для британских СМИ.

«Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин», — приводит The Financial Times слова Кауфман. Она также отмечает, что только Путин в условиях быстроменяющихся обстоятельств сохраняет свою неизменную позицию, а также «ясно дает понять» «, что все усилия по урегулированию конфликта на Украине должны быть нацелены на устранение его “коренных причин”.

В материале указано, что российский президент во время недавнего телефонного разговора с Трампом напомнил о необходимости согласования дат третьего раунда переговоров с Украиной. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков ранее сообщал, что Москва внимательно следит за всеми публичными заявлениями американского президента. При этом Путин подтвердил заинтересованность России в достижении целей СВО преимущественно дипломатическими средствами, но подчеркнул, что для решения конфликта необходимо устранить его первопричины, одна из которых — расширение НАТО к границам РФ.

Ранее Дональд Трамп вновь эмоционально высказался по поводу Путина: он выразил недовольство итогами переговоров с российским лидером и отметил отсутствие прогресса по украинскому вопросу. По словам Трампа, телефонный разговор с Путиным 3 июля его «очень расстроил», пишет «Национальная служба новостей».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше