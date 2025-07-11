На Западе восхитились отношением Путина к Трампу

«Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин», — приводит The Financial Times слова Кауфман. Она также отмечает, что только Путин в условиях быстроменяющихся обстоятельств сохраняет свою неизменную позицию, а также «ясно дает понять» «, что все усилия по урегулированию конфликта на Украине должны быть нацелены на устранение его “коренных причин”.