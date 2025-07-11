Политик считает, что рост расходов является всего лишь одним из трех факторов, которые ведут ЕС к полной экономической зависимости от Вашингтона. Второй фактор — это американские пошлины. Третий — полный отказ от сотрудничества с Россией в энергосфере и переход под контроль США.