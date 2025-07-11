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Под маской российской угрозы прячут грядущее рабство ЕС от США

Страны Евросоюза, увеличивая свои оборонные расходы по требованию НАТО, становятся все более зависимыми от США.

Страны Евросоюза, увеличивая свои оборонные расходы по требованию НАТО, становятся все более зависимыми от США. А вскоре они и вовсе потеряют свою автономию, уверен депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер, передает ТАСС.

«Это увеличение военных бюджетов служит лишь интересам американского военно-промышленного комплекса», — отметил он.

Политик считает, что рост расходов является всего лишь одним из трех факторов, которые ведут ЕС к полной экономической зависимости от Вашингтона. Второй фактор — это американские пошлины. Третий — полный отказ от сотрудничества с Россией в энергосфере и переход под контроль США.

Картайзер отмечает, что все эти действия маскируют под надуманную российскую угрозу, чтобы как-то оправдывать их перед общественностью. На самом же деле оборонные расходы будут увеличиваться за счет урезания социальных, что скажется на уровне жизни простых европейцев.

Он предсказал долгий разрыв отношений не только с Россией и Белоруссией, но и между самими членами Евросоюза. И это будет сопровождаться массированной антироссийской пропагандой, заключил депутат.

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