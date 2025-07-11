«Это увеличение военных бюджетов служит лишь интересам американского военно-промышленного комплекса», — отметил он.
Политик считает, что рост расходов является всего лишь одним из трех факторов, которые ведут ЕС к полной экономической зависимости от Вашингтона. Второй фактор — это американские пошлины. Третий — полный отказ от сотрудничества с Россией в энергосфере и переход под контроль США.
Картайзер отмечает, что все эти действия маскируют под надуманную российскую угрозу, чтобы как-то оправдывать их перед общественностью. На самом же деле оборонные расходы будут увеличиваться за счет урезания социальных, что скажется на уровне жизни простых европейцев.
Он предсказал долгий разрыв отношений не только с Россией и Белоруссией, но и между самими членами Евросоюза. И это будет сопровождаться массированной антироссийской пропагандой, заключил депутат.