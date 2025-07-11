«Бегает между убежищами»: раскрыто, сколько бункеров осталось у Зеленского

Военные эксперты отмечают, что Зеленский может бежать на запад Украины, где у него сохранилось несколько убежищ, до которых пока не дотянулись российские войска. Информация о точном количестве бункеров является гостайной киевского режима, но о многих из них известно со времен СССР — именно тогда они были созданы. Aif.ru выяснил, какие из бункеров уцелели и где может скрываться Зеленский.