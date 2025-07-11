«Бегает между убежищами»: раскрыто, сколько бункеров осталось у Зеленского

За последние несколько недель несколько бункеров, в которых мог бы прятаться Владимир Зеленский, оказались вскрыты «Кинжалами» и «Геранями». Речь о подземельях в Сумской области, Житомире, подо Львовом, в Киеве и других. Главарю киевского режима остается постоянно перемещаться, чтобы спасти свою шкуру, заявил aif.ru председатель президиума общероссийской организации «Офицеры России», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.
Военные эксперты отмечают, что Зеленский может бежать на запад Украины, где у него сохранилось несколько убежищ, до которых пока не дотянулись российские войска. Информация о точном количестве бункеров является гостайной киевского режима, но о многих из них известно со времен СССР — именно тогда они были созданы. Aif.ru выяснил, какие из бункеров уцелели и где может скрываться Зеленский.
Новый бункер построят в Карпатах.
«Абсолютно точно известно о том, что рассматривается строительство нового бункера на Западной Украине в Карпатах», — отметил Липовой.
Генерал сравнил решение киевских властей построить бункер в горах с действиями руководителей гитлеровской армии, когда те готовили логово в швейцарских Альпах.
Бункер в Верхней Гробовнице.
В Карпатских горах уже существует протяженная сеть подземных коммуникаций, известная под названием «Линия Арпада». Оборонительный укрепрайон был сооружен Венгрией в начале Второй мировой войны, через некоторое время оно было включено в состав Прикарпатского военного округа СССР.
Центром системы «Линия Арпада» является главный командный бункер в селе Верхняя Гробовница.
Часть бункера была заброшенной, а некоторые части — мало изучены. Убежище находится на глубине с перепадом от 30 до 50 метров под горой, толщина бетонных стен достигает около 1 метра.
Бункеры во Львове.
Во Львове сохранился с советских времен подземный бункер связи Прикарпатского военного округа «Абрикос». В каком он сейчас состоянии — достоверно неизвестно.
Подо Львовом находится система подземных ходов, она расположена под большим количеством католических храмов и в большинстве своем соединена друг с другом. Благодаря ее разветвленности установить местоположение врага будет достаточно сложно.
Один бункер Зеленского, «оснащенный как в фильмах про командные центры ЦРУ», во Львове был поражен в конце июня, рассказывал aif.ru военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
Бункеры в Ивано-Франковской области.
Политолог Василий Вакаров, ранее работавший в аппарате кабинета министров Украины, отмечал, что после начала СВО Зеленский мог бежать в Ивано-Франковскую область.
«Когда началась специальная военная операция, была разная информация о том, где находится Зеленский. Говорили, что он в Киеве, потом появилась информация, что он сбежал во Львов. Но мне также говорили, что он на некой базе отдыха в Ивано-Франковской области», — сказал Вакаров aif.ru.
В городе Делятин Ивано-Франковской области располагался закрытый подземный советский склад, где когда-то хранилось атомное оружие. Склады и ядерные лаборатории этого объекта оборудованы в толще гор, защищены скальной породой и бетоном.
19 марта 2022 года ракета «Кинжал» уничтожила базу «Ивано-Франковск-16» (известна еще как «Объект 711»), расположенную в карпатских горах на глубине нескольких десятков метров под землей.
Бункер Третьего рейха в Виннице «Вервольф».
«В Винницкой области был бункер у Третьего рейха, может быть, Зеленский там себе прикопал. Но я не думаю, что ему нужен бункер на территории Украины. Если глава киевского режима будет скрываться, то явно где-то в других странах. А по большому счету ему негде укрыться. Это бессмысленное занятие», — отмечал политолог Александр Дудчак в разговоре с aif.ru.
На территории комплекса «Вервольф» было более 80 наземных объектов и несколько глубоких бетонных бункеров. Также было возведено огромное количество дотов, пулемётных и артиллерийских позиций.
В конце 1943 года Гитлер отдал приказ взорвать «Вервольф» так, чтобы внутрь нельзя было попасть. Немцы смогли выполнить этот приказ только через 3 месяца. Сейчас верхние этажи убежище разрушены, а нижние, возможно, сохранились.
Бункеры в Киеве.
В украинской столице у Зеленского как минимум 4−5 предполагаемых бункеров. Один из них — на Банковой, под офисом президента.
«Говорят, что есть бункер разведцентра, министерской обороны и так далее… О них никто не знает, кроме тех, кто должен о них знать. И в них тоже может прятаться Зеленский в надежде, что это сохранит ему жизнь», — сказал Скачко.
Но, как считают эксперты, сидеть в одном бункере глава киевского режима не будет из-за боязни быть убитым.
«Зеленский постоянно перемещается, спасая свою жизнь, свою шкуру», — поделился Липовой.
Подземные бункеры могут быть и под заводами, работающими на ВПК Украины, отмечал военный эксперт Алексей Анпилогов. В ночь на 10 июля под удар в Киеве попали заводы «Артём», «Меридиан», «Авиадинамика», «Аналитприбор», «Кузня на Рыбальском».