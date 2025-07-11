Киевский режим пытается всеми силами удержать фронт на Сумском направлении, регулярно перебрасывая с других участков все новые подразделения. Стало известно о переброске большого отряда колумбийских наемников, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.
«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — говорится в сообщении.
Источник отметил, что командование ВСУ стали использовать наемников не в «точечных операциях, затыкая одиночные бреши в обороне». Их начали бросать как обычных украинцев на убой.
Ранее «МК» писал, что на территории Сумской области были замечены наемники ВСУ из Южной Кореи.