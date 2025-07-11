Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» рискует стать металлоломом

Среди экспертов нет единого мнения о целесообразности возвращения «Адмирала Кузнецова» в строй. Часть специалистов указывает на моральное и физическое устаревание корабля, а также изменение военных доктрин в эпоху беспилотной авиации. Другие подчеркивают необходимость авиационного прикрытия для дальних походов, ссылаясь на опыт Китая и Индии, продолжающих развивать авианосные группировки.