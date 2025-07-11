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Единственный российский авианосец «Адмирал Кузнецов» рискует стать металлоломом

Флагман российского Военно-морского флота — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — может быть отправлен на утилизацию.

Флагман российского Военно-морского флота — тяжелый авианесущий крейсер «Адмирал Кузнецов» — может быть отправлен на утилизацию. Как сообщают «Известия», Минобороны рассматривает возможность отказа от завершения ремонта корабля, который продолжается с 2017 года.

Ремонтные работы на авианосце в настоящее время приостановлены. За время нахождения в доке корабль пережил серию неудач — затопление крупнейшего в России плавучего дока и серьезный пожар на борту. Эти инциденты значительно осложнили процесс восстановления.

Среди экспертов нет единого мнения о целесообразности возвращения «Адмирала Кузнецова» в строй. Часть специалистов указывает на моральное и физическое устаревание корабля, а также изменение военных доктрин в эпоху беспилотной авиации. Другие подчеркивают необходимость авиационного прикрытия для дальних походов, ссылаясь на опыт Китая и Индии, продолжающих развивать авианосные группировки.

«Адмирал Кузнецов», введенный в эксплуатацию в 1991 году, является единственным российским авианесущим крейсером. Его авиакрыло включает палубные истребители МиГ-29К, Су-33 и противолодочные вертолеты Ка-27ПЛ. Особенностью корабля является наличие тяжелых противокорабельных ракет «Гранит», что формально позволяет классифицировать его как крейсер, а не авианосец.

Ранее сообщалось, что страны НАТО могут получить от США наступательное оружие для Украины.

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