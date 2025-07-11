Президент России Владимир Путин является единственным мировым лидером, который не реагирует на истерики американского коллеги Дональда Трампа. Об этом написала французская журналистка Сильви Кауфманн для британского издания Financial Times.
«Дональд Трамп, возможно, и впечатлил генерального секретаря НАТО Марка Рютте и своих европейских партнеров своим жестоким отцовским поведением, но один лидер, похоже, невосприимчив к его истерикам — Владимир Путин», — считает автор.
Кауфманн подчеркнула, что российский лидер неизменно придерживается своей позиции по украинскому конфликту. В телефонных разговорах с Трампом он не раз заявлял, что для прочного мира необходимо устранить коренные причины кризиса в Незалежной.
Ранее «МК» писал, что президент России Владимир Путин спокойно относится к угрозам американского лидера Дональда Трампа, потому что у Вашингтона нет рычагов влияния на РФ.