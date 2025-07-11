Красноярский край с рабочим визитом посетил председатель Морской коллегии Николай Патрушев

Диксон — самый северный поселок страны — посетили помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев, полномочный представитель президента в СФО Анатолий Серышев и губернатор края Михаил Котюков.
Цель визита — оценка состояния портовой инфраструктуры, поиск решений для развития Северного морского пути (СМП), а также Трансарктического транспортного коридора. Это имеет большое значение для реализации масштабных проектов, таких как строительство нефтяного терминала в бухте Север и угольного на базе Сырадасайского месторождения.
Члены делегации посетили Диксонский порт, обеспечивающий функционирование посёлка, исследовательских миссий Арктики и полярных баз, а также поддерживающий работу трассы Северного морского пути.
В настоящее время из восьми имеющихся причалов эксплуатируются лишь два, находящиеся в собственности частного предприятия. Благодаря глубинам около 15 метров здесь способны швартоваться корабли водоизмещением до 50 тысяч тонн.
Чтобы обеспечить полноценную эксплуатацию порта круглый год, требуется модернизировать существующие пирсы.
Кроме того, делегация побывала в Морском спасательно-координационном центре (МСКЦ), отвечающем за обеспечение безопасности судоходства и оперативное реагирование на чрезвычайные ситуации в арктическом регионе.
Николай Патрушев высоко оценил квалификацию специалистов центра и указал на важность модернизации портовых причальных сооружений.
Для бесперебойной работы центра необходимы модернизация причалов и портовых сооружений в целях обеспечения базирования аварийно-спасательных и гидрографических судов, бункеровки судов топливом, водой, пополнения судовых запасов и ремонта.
Михаил Котюков заявил о планах развития поселка, имеющего стратегическое значение для страны.
«Мы подготовили план развития Диксона. Сейчас ключевая задача — модернизация портовой инфраструктуры для СМП и аварийно-спасательного флота, а также социальных объектов. Уже заложили первые решения в бюджет: с помощью федеральной субсидии улучшим качество питьевой воды для диксончан», — заявил глава региона.