Рябков сообщил о новом раунде консультаций с США по «раздражителям»

Рябков сообщил, что РФ не хочет затягивать переговоры с США.
Новый раунд консультаций между Россией и США по вопросам, вызывающим напряженность во двусторонних отношениях, может состояться до конца лета 2025 года. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.
«Да, вполне (новый раунд переговоров может пройти до конца лета — прим. URA.RU), но мне надо понять, как эта тема обсуждалась в ходе уже завершившейся встречи министра (иностранных дел РФ Сергея Лаврова) с госсекретарем (США Марко Рубио). Мы в принципе не хотели бы, чтобы пауза между раундами по “раздражителям” затягивалась», — заявил Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в затягивании перерыва между переговорами. Также Рябков отметил, что уже после первых двух раундов переговоров ясности относительно третьего обсуждения не было более месяца, что не соответствует ранее достигнутым договоренностям на высшем уровне.
По словам замглавы МИД РФ, российская сторона фиксирует наличие реальной повестки для диалога с США и описал процесс как конструктивный и взаимно заинтересованный. При этом Рябков указал, что отсутствие дальнейших шагов может свидетельствовать о готовности Штатов оставить ряд проблем нерешенными. Он выразил мнение, что необходимо как можно скорее определить дальнейшие действия по обсуждению актуальных вопросов. При этом Россия не будет уговаривать американскую сторону, проявлять «суперзаряженность» и «гиперзаинтересованность», если те будут относится к переговорам с неохотой.
В апреле 2025 года в Стамбуле завершился второй раунд консультаций России и США, посвященный восстановлению полноценной работы дипломатических представительств обеих стран. По итогам встречи стороны обменялись нотами о взаимных обязательствах по обеспечению стабильного банковского и финансового обслуживания дипмиссий, а также по выполнению Россией взносов в бюджеты ООН и других международных организаций.