Рябков сообщил о новом раунде консультаций с США по «раздражителям»

«Да, вполне (новый раунд переговоров может пройти до конца лета — прим. URA.RU), но мне надо понять, как эта тема обсуждалась в ходе уже завершившейся встречи министра (иностранных дел РФ Сергея Лаврова) с госсекретарем (США Марко Рубио). Мы в принципе не хотели бы, чтобы пауза между раундами по “раздражителям” затягивалась», — заявил Сергей Рябков, его слова передает РИА Новости. Он подчеркнул, что Москва не заинтересована в затягивании перерыва между переговорами. Также Рябков отметил, что уже после первых двух раундов переговоров ясности относительно третьего обсуждения не было более месяца, что не соответствует ранее достигнутым договоренностям на высшем уровне.