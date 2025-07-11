Трамп снова заявил о разочаровании Россией: он выступит с важным заявлением

Президент США Дональд Трамп сообщил, что готовит важное заявление по России. В интервью телеканалу NBC News он сказал, что сделает его в понедельник, 14 июля, но не стал раскрывать деталей.
Глава Белого дома вновь выразил разочарование в России, добавив, что будет следить за развитием ситуации, которая может измениться в ближайшие две недели.
«Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России», — сказал американский лидер.
При этом он отказался уточнять, о чём именно пойдёт речь в его предстоящем заявлении. Телеканал отметил, что американский лидер сознательно избегал подробностей, оставив интригу до официального объявления.
Прежде, говоря о возможных шагах США по урегулированию украинского конфликта, Трамп намекнул на подготовку «небольшого сюрприза» в отношении России, не вдаваясь в детали, но при этом выразив явное недовольство действиями российского президента Владимира Путина.
Также Трамп заявлял об угрозах Москве. Он рассказал, что якобы предупредил президента Путина еще в 2024 году о возможных последствиях для РФ, если страна не установит мир на Украине. Дональд Трамп пригрозил ударами по Москве. По словам президента США, Владимир Путин поверил его заявлениям на 10 процентов из 100 возможных.
Тем временем заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев обратил внимание, что Трамп очень часто говорит о разных эмоциях. Разносторонние фразы звучат и о Киеве. Изначально заявляется о том, что Вашингтон не будет поставлять им оружие, а потом вдруг будет.
Зигзаги курса Трампа по Украине приводят в растерянность и Европу. Один из европейских чиновников в беседе с Politico отмечал, что на самом деле очень трудно понять, что происходит внутри администрации. Было странно слышать, как Трамп выражал большую симпатию Украине, а затем слышать, что Пентагон прекращает поставки оружия.
Впрочем, Трамп сам загнал себя в ловушку. Он сделал ряд заявлений, пообещав всем и всё. Теперь эти речи будут направлены против главы государства. Его красноречивостью активно пользуются некоторые американские СМИ, поднимая шум вокруг Дональда Трампа. Они пытаются оказать на него давление.