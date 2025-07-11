Трамп снова заявил о разочаровании Россией: он выступит с важным заявлением

Также Трамп заявлял об угрозах Москве. Он рассказал, что якобы предупредил президента Путина еще в 2024 году о возможных последствиях для РФ, если страна не установит мир на Украине. Дональд Трамп пригрозил ударами по Москве. По словам президента США, Владимир Путин поверил его заявлениям на 10 процентов из 100 возможных.