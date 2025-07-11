Новый скандал: эксперт раскрыл, почему жена Макрона его унижает

Врач-психиатр Василий Шуров оценил поведение президента Франции Эммануэля Макрона и его жены во время визита в Великобританию. Неловкая ситуация, в частности, произошла, когда супруги спускались с трапа самолета. Бриджит отказалась принимать руку мужа и предпочла опереться на перила. Этот казус оказался не единственным.
В семье царит разлад.
"В семействе Макронов давно разлад, сказал Шуров в беседе с aif.ru.
«Она ему “наваляла по мордасам” и отказалась от руки. Так Брижит публично демонстрирует свое раздражение», — отметил эксперт.
Шуров также отметил, жена Макрона является главной в супружеских взаимоотношениях.
«Я думаю, в отношениях доминирует Брижит, и может себе позволить и по лицу Макрону заехать, и от его руки отказаться», — считает эксперт.
При этом Макрон, добавил Шуров, когда спускался с женой по трапу с самолета, повел себя демонстративно.
«Макрон тоже достаточно демонстративно себя повел. Он сбежал быстренько по трапу и только в конце решил помочь жене спуститься. А мог сделать это вместе с ней, взяв под руку сразу. Поэтому оба хороши», — подытожил эксперт.
Интересно, что позже в Сети распространилось новое видео, где Брижит, опять отказывается давать руку мужу, на этот раз — во время прогулки Макронов с королевской четой в Великобритании.
На кадрах — президент Франции общается с Карлом III, параллельно пытается взять супругу за руку, но она отводит ее в сторону и делает недовольное выражение лица.
Макрон флиртовал с принцессой.
Кроме того, зарубежные СМИ обратили внимание, что французский президент во время банкета, организованного в рамках его государственного визита в Британию, флиртовал с принцессой Уэльской Кейт Миддлтон.
Так, на церемонии в Виндзорском замке Макрон подмигивал Кейт и предлагал ей чокнуться в присутствии королевской четы и других знаменитостей.
Президент Франции сидел слева от короля Карла III, а справа от него была Кейт Миддлтон. Его супруга Брижит находилась рядом с королевой Камиллой и принцем Уильямом.
Макрона высмеяли за пощечину от Брижит.
В конце мая мир облетели кадры, как первая леди Франции дает пощечину своему мужу перед его выходом из самолета во Вьетнаме. Европейские СМИ после данного инцидента предположили, что Францией руководит не Макрон, а его жена.
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо тогда жестко высмеял Макрона.
Он опубликовал на своей странице в социальной сети X* ролик, на котором нарисованная Брижит читает рэп Макрону. В тексте она рекомендует президенту Франции «заткнуться» и призывает помнить, что она — хозяйка Елисейского дворца, а значит, принимает все решения.
Американский лидер Дональд Трамп в свою очередь, комментируя инцидент, дал Макрону совет насчет семейной жизни: «Убедитесь, что дверь остается закрытой».
*Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.