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В США нашли тайный смысл в смене отношения Трампа к конфликту на Украине

Соратники президента США Дональда Трампа полагают, что его скорректированная позиция по украинскому конфликту представляет собой элемент переговорной тактики.

Соратники президента США Дональда Трампа полагают, что его скорректированная позиция по украинскому конфликту представляет собой элемент переговорной тактики. Американский лидер направил завуалированные сигналы как Российской Федерации, так и Украине, информирует издание Semafor.

«Некоторые из союзников Трампа увидели в этом часть его переговорной стратегии, а не однозначный разворот президента в сторону Украины», — отмечается в публикации.

Как утверждает информированный источник, изменения в риторике Трампа являются скрытыми посланиями для обеих сторон противостояния. Собеседник издания подчеркнул, что для президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского важно осознать: если они проявят непримиримость, допустимы любые сценарии.

По словам источника, существует один исход конфликта, который выглядит маловероятным даже для республиканцев, симпатизирующих Украине. Они не считают, что смена тональности Трампа свидетельствует о его готовности выделить Киеву дополнительные военные поставки.

В Кремле отнеслись к этим переменам без особой тревоги. Ряд приближенных Трампа трактует происходящее как часть его переговорной стратегии, тогда как другие видят в этом эволюцию взглядов.

Добавим, что сенатор-республиканец Джони Эрнст заявила об усилении противодействия Трампа президенту России Владимиру Путину, который, по ее оценке, манипулирует Соединенными Штатами.

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