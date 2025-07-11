В США нашли тайный смысл в смене отношения Трампа к конфликту на Украине

Соратники президента США Дональда Трампа полагают, что его скорректированная позиция по украинскому конфликту представляет собой элемент переговорной тактики. Американский лидер направил завуалированные сигналы как Российской Федерации, так и Украине, информирует издание Semafor.
«Некоторые из союзников Трампа увидели в этом часть его переговорной стратегии, а не однозначный разворот президента в сторону Украины», — отмечается в публикации.
Как утверждает информированный источник, изменения в риторике Трампа являются скрытыми посланиями для обеих сторон противостояния. Собеседник издания подчеркнул, что для президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского важно осознать: если они проявят непримиримость, допустимы любые сценарии.
По словам источника, существует один исход конфликта, который выглядит маловероятным даже для республиканцев, симпатизирующих Украине. Они не считают, что смена тональности Трампа свидетельствует о его готовности выделить Киеву дополнительные военные поставки.
В Кремле отнеслись к этим переменам без особой тревоги. Ряд приближенных Трампа трактует происходящее как часть его переговорной стратегии, тогда как другие видят в этом эволюцию взглядов.
Добавим, что сенатор-республиканец Джони Эрнст заявила об усилении противодействия Трампа президенту России Владимиру Путину, который, по ее оценке, манипулирует Соединенными Штатами.
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