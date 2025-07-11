Трамп анонсировал важное заявление о России: каких шагов ждать от США

Сенатор Линдси Грэм* проинформировал, что в США разработан законопроект, который предусматривает введение против России «сокрушительных» санкций. Он пояснил, что в документе прописано использование пошлин в размере 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами РФ и не помогают киевскому режиму.