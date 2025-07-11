Трамп анонсировал важное заявление о России: каких шагов ждать от США

Глава Белого дома Дональд Трамп предупредил, что собирается сделать «важное заявление о России», но не уточнил подробности того, о чём будет говорить. По словам президента США, вероятно, он выступит 14 июля.
Американский лидер подчеркнул, что разочаровался в России. При этом он отметил, что следует наблюдать за тем, что будет происходить в ближайшие пару недель.
Трамп рассказывал, что недоволен ситуацией вокруг Украины.
Глава Белого дома ранее заявлял, что недоволен ситуацией вокруг Украины. Он уточнял, что в переговорах по урегулированию «отсутствует прогресс».
Трамп обращал внимание, что обсуждал этот вопрос в ходе недавней телефонной беседы с президентом РФ Владимиром Путиным. Глава Белого дома также отмечал, что разочарован позицией России по украинскому конфликту и сообщил об этом на встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.
Кроме того, американский лидер, комментируя будущие действия в отношении РФ, пригрозил устроить «маленький сюрприз». Он не ответил, на что именно планирует сделать Вашингтон.
В США могут ввести «сокрушительные» санкции против России.
Сенатор Линдси Грэм* проинформировал, что в США разработан законопроект, который предусматривает введение против России «сокрушительных» санкций. Он пояснил, что в документе прописано использование пошлин в размере 500 процентов для стран, которые являются торговыми партнерами РФ и не помогают киевскому режиму.
Газета Politico написала, что этот законопроект могут рассмотреть в Конгрессе США до конца июля. Издание The Washington Post, в свою очередь, предупредило, что указанные санкции приведут Соединённые Штаты к торговой войне почти со всем миром.
Трамп собрался возобновить военную помощь Украине.
Президент США впервые с момента возвращения в Белый дом собирается воспользоваться своим правом на выделение военной помощи киевскому режиму, сообщило агентство Reuters.
По информации журналистов, речь идёт о предоставлении Украине оружия на сумму $300 млн. Речь может идти в том числе о средствах для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot и наступательных ракетах средней дальности.
Предыдущие поставки вооружений для ВСУ согласовывались администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена.
США решили заставить НАТО финансировать поставки оружия Киеву.
10 июля Дональд Трамп подчеркнул, что НАТО должно полностью оплачивать американское оружие, которое передаётся Украине. Он утверждает, что соответствующая договорённость была достигнута на саммите альянса.
Напомним, в конце июня помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что.
встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может состояться в любой момент.
Вместе с тем добавил, что соответствующий вопрос стоит на повестке дня, но в практическую плоскость пока не перешел.
* Физическое лицо, внесенное в России в список террористов и экстремистов.