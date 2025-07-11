Ричмонд
+24°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко подтвердил нацеленность Беларуси на развитие сотрудничества с Монголией

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Монголии Ухнаагийн Хурэлсуха с национальным праздником — фестивалем Наадам. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Источник: БЕЛТА

«Этот традиционный фестиваль отражает суть монгольской культуры, подчеркивает силу и стойкость нации, бережно почитающей свое историческое наследие», — говорится в поздравлении.

Глава государства подтвердил нацеленность Беларуси на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Монголией по широкому спектру направлений, а также на укрепление дружеских связей между народами двух стран. «С теплотой вспоминаю визит в вашу прекрасную Страну вечно голубого неба и возобновляю свое приглашение посетить Беларусь в любое удобное для Вас время», — отметил Президент.

Александр Лукашенко пожелал Ухнаагийн Хурэлсуху и жителям Монголии мира и благополучия.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше