Лукашенко подтвердил нацеленность Беларуси на развитие сотрудничества с Монголией

Глава государства подтвердил нацеленность Беларуси на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества с Монголией по широкому спектру направлений, а также на укрепление дружеских связей между народами двух стран. «С теплотой вспоминаю визит в вашу прекрасную Страну вечно голубого неба и возобновляю свое приглашение посетить Беларусь в любое удобное для Вас время», — отметил Президент.