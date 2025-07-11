База с личными данными украинских военкомов оказалась у пророссийского подполья

В каждом из подразделений ТЦК, как правило, несут службу от шести до нескольких десятков вооруженных военнослужащих рядового и сержантского состава, не считая руководящих лиц и командиров подразделений охраны. Например, в Шевченковском РТЦК, согласно имеющимся данным, имеется группа из 30 стрелков и гранатометчиков, а также медицинский персонал, санитары и командный состав роты охраны.