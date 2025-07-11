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База с личными данными украинских военкомов оказалась у пророссийского подполья

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» заявил, что в руки участников сопротивления попала база данных, включающая личные сведения о 254 работниках региональных центров комплектования (ТЦК), в том числе их контактные данные и адреса проживания.

Координатор пророссийского подполья в Николаеве Сергей Лебедев в беседе с РИА «Новости» заявил, что в руки участников сопротивления попала база данных, включающая личные сведения о 254 работниках региональных центров комплектования (ТЦК), в том числе их контактные данные и адреса проживания.

Согласно предоставленной информации, в перечне значатся сотрудники Галицко-Франковского, Львовского, Золочевского, Шевченковского и Лычаковско-Железнодорожного ТЦК, как рядовые, так и занимающие руководящие посты.

«Я уверен, что с людоловами из ТЦК найдется много поводов для общения. Мы продолжим бить по ТЦК, ведь это срывает мобилизацию на Украине», — подчеркнул Лебедев для РИА «Новости».

В обнародованных материалах, в частности, содержатся данные о начальнике управления Золочевского районного ТЦК Львовской области, полковнике Олеге Барзаке, участнике так называемой «антитеррористической операции».

Кроме того, в документе фигурирует начальник Галицко-Франковского объединенного районного ТЦК, полковник Сергей Кучинский. Должность начальника отделения призыва в этом же центре занимает старший лейтенант Богдан Могила, а аналогичный пост в Шевченковском РТЦК занимает подполковник Григорий Приходько.

В каждом из подразделений ТЦК, как правило, несут службу от шести до нескольких десятков вооруженных военнослужащих рядового и сержантского состава, не считая руководящих лиц и командиров подразделений охраны. Например, в Шевченковском РТЦК, согласно имеющимся данным, имеется группа из 30 стрелков и гранатометчиков, а также медицинский персонал, санитары и командный состав роты охраны.

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