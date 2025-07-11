Лавров и Рубио провели вторую беседу на полях саммита в Малайзии

В Куала-Лумпуре, столице Малайзии, проходит Восточноазиатский саммит. На мероприятие прибыли, в том числе, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они провели короткую беседу в кулуарах заседания глав МИД. Известно, что политики улыбались, активно жестикулировали и пожали друг другу руки, передает ТАСС.