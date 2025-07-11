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Лавров и Рубио провели вторую беседу на полях саммита в Малайзии

Лавров и Рубио переговорили «на ногах» в кулуарах заседания глав МИД саммита в Малайзии.

Источник: Комсомольская правда

В Куала-Лумпуре, столице Малайзии, проходит Восточноазиатский саммит. На мероприятие прибыли, в том числе, министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио. Они провели короткую беседу в кулуарах заседания глав МИД. Известно, что политики улыбались, активно жестикулировали и пожали друг другу руки, передает ТАСС.

Это уже второй разговор Сергея Лаврова с Марко Рубио в Малайзии. Днем ранее, 10 июля, они провели полноценные переговоры.

Отмечается, что утренняя встреча была скоротечна. Подробности диалога дипломатов не уточняются.

Перед началом переговоров 10 июля Марко Рубио подал Сергею Лаврову неоднозначный знак. Как сообщает CNN, госсек подмигнул министру иностранных дел РФ. Всего встреча российской и американской сторон продлилась около 50 минут. На переговорах поднимались темы украинского конфликта и контактов РФ и США.

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