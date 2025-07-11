Semafor: Трамп отправляет закодированные послания РФ и Украине

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сменой риторики относительно российско-украинского конфликта направляет «закодированные послания» руководству двух стран. Об этом написало издание Semafor, ссылаясь на источник, близкий к главе Белого дома.
— И российскому президенту Владимиру Путину, и его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому важно знать: все возможно, если они не отступят, — заявил он.
Некоторые соратники американского лидера назвали смену риторики частью его переговорной стратегии, другие уверены в сдвиге позиции политика.
— Трамп стал немного активнее противостоять Путину, — высказалась сенатор-республиканец от штата Айова Джони Эрнст в беседе с изданием.
Глава России, по ее мнению, «играет с США», и американский лидер это понимает.
Дональд Трамп сказал, что в понедельник, 14 июля, сделает важное заявление по России, однако он не стал раскрывать его содержание.
Трамп почти не имеет рычагов влияния на РФ, написало хорватское издание Advance. Угрозы главы Белого дома пустые, и поэтому не достигают цели.